Flamengo tenta reforçar plantel às ordens de Jorge Jesus com ex-portista

Fredy Guarín, médio colombiano que foi jogador do FC Porto entre 2008 e 2012, é alvo de interesse do Flamengo. O clube orientado por Jorge Jesus procura um substituto para Cuéllar, que em agosto deixou a formação brasileira para assinar pelo Al Hilal.





De acordo com o site 'Globoesporte', Guarín está sem contrato e terá a aprovação de Jorge Jesus. No entanto, os valores são considerados elevados.O Flamengo procura reforçar o plantel às ordens do treinador português, rapidamente de forma a poder inscrever o atleta antes do fim do prazo para as meias-finais da Taça Libertadores, que joga contra o Grêmio, a 2 de outubro.