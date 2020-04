Flamengo tentou regressar aos treinos mais cedo mas levou com 'balde de água fria'

Jorge Jesus e os restantes elementos da equipa técnica do Flamengo estão em Portugal e sem previsão de quando podem voltar ao Brasil, devido à pandemia de coronavírus que fechou fronteiras em quase todo o Mundo. Ainda assim o clube brasileiro tentou regressar aos treinos mais cedo do que o previsto, mas levou com 'balde de água' fria do governador do Rio de Janeiro.





Wilson Witzel, que está infetado com coronavírus, afirmou que, caso o cenário da Covid-19 melhore, há hipóteses de retomar as atividades no final de maio, nunca antes.Segundo a imprensa brasileira deste domingo, a decisão de estender as férias dos jogadores até o dia 30 de abril contrariou o desejo de muitos dos elementos da direção do Flamengo, apesar de alguns dirigentes considerarem que 'forçar a barra' seria um tiro nos pés e apenas iria servir para desgastar a imagem do clube. E a insistência para regressar aos treinos a partir da próxima semana - data apontada era 21 de abril - foi vista como perigosa.E na sexta-feira, o governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, que recorde-se é um dos milhares de infetados no Brasil com coronavírus, deixou bem claro que antes do final de maio são serão permitidos treinos, mesmo com protocolo de segurança para atletas e funcionários.