Flamengo tropeça e Paulo Sousa critica jogadores: «Não podemos pensar no Carnaval antes de ganhar»

O Flamengo marcou passo no Estadual Carioca, ao empatar a dois golos com o Resende e, no final, o técnico português Paulo Sousa deixou reparos aos seus jogadores, em especial por conta da enorme falta de eficácia que esta noite tiveram. Quando questionado diretamente sobre o motivo para tanto golo falhado, Paulo Sousa não teve dúvidas."Mentalidade. Esse é o primeiro motivo. Tive a sensação de que no aquecimento a intensidade não tinha sido a melhor. O que queremos é o que apresentamos nos últimos minutos. Pressionar, buscar a bola, tentar o golo sempre. Tivemos a mentalidade certa e isso é o que quero do começo ao fim. Não podemos pensar no Carnaval antes de ganhar os nossos jogos. Temos de ganhar o jogo e depois divertir-nos", disse o técnico luso.Na partida, o Resende chegou a estar a ganhar por 2-0, com golos de Biancucchi (30') e Jefferson (82'), mas o Fla conseguiu ir pelo menos salvar 1 ponto, com dois tentos na compensação. De Arrascaeta reduziu aos 90' e Gabigol, que vinha sendo alvo da 'torcida' pelos seus falhanços, fez o empate de penálti aos 90'+5.