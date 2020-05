O Flamengo vai despedir 62 trabalhadores, segundo o Globoesporte. Com esta medida, o Mengão, que é treinado por Jorge Jesus, quer poupar 500 mil euros por mês em salários.





Recorde-se que o treinador português regressa esta sexta-feira ao Brasil e, antes da partida, afirmou aos jornalistas ter dois meses para "decidir a vida" . "Tudo isto alterou, não só o meu pensamento, mas sobretudo isso. Neste momento não tenho nada em mente, tenho de viver o dia-a-dia, saber o que vai acontecer em função desta epidemia e tomar decisões. Tenho dois meses, até para os dirigentes do Flamengo decidirem o que é melhor para eles. Sentimos que criámos uma grande equipa. Isso é um dos factores que me motiva muito mais a continuar e a forma como também tenho sido tratado. Tenho dois meses para decidir a minha vida", afirmou aos jornalistas esta manhã no aeroporto de Lisboa.