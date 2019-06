Flamengo vence no arranque da jornada

No dia em que Jorge Jesus foi confirmado como sucessor de Abel Braga, o Flamengo somou uma vitória por 2-0 sobre o Fortaleza no duelo de abertura da jornada 7 do Brasileirão, numa partida na qual a grande figura foi um jogador que curiosamente já passou pelos relvados portugueses. Gabriel Barbosa, também conhecido como Gabigol, marcou os dois golos da turam carioca, aos 40' e 68', e permitiu somar 3 pontos que valem a subida provisória ao segundo posto, com os mesmos 13 pontos que o Palmeiras.





De notar que à hora da partida Jorge Jesus estava em Madrid a assistir à final da Liga dos Campeões , sendo que o arranque dos seus trabalhos no Rio de Janeiro apenas sucederá em meados de junho, altura na qual o Brasileirão estará parado para a disputa da Copa América.