Flamengo volta à ação a 14 de junho

Já há data para o regresso do Flamengo de Jorge Jesus à competição. Os clubes do Rio de Janeiro, à exceção de Botafogo e Fluminense, reuniram-se no domingo com o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, e com as autoridade de saúde locais, de forma a estabelecer uma data para o regresso do Campeonato Estadual, popularmente conhecido como Cariocão. A retoma está prevista para 14 de junho, com jogos à porta fechada.

Marcelo Crivella autorizou ainda os clubes a regressarem aos treinos, isto apesar de o Flamengo já se ter antecipado à decisão oficial. O Mengão, clube que anunciou ontem a inexistência de qualquer caso de Covid-19 na equipa, regressou aos trabalhos na semana passada, contrariando as recomendações das autoridades de saúde e as regras do governo estadual, que à data proibiam as equipas de treinar. O regresso dos treinos coletivos está agendado para o início de junho.

Avança a imprensa brasileira que Marcelo Crivella alertou para a situação grave que o país atravessa, sugerindo o regresso aos treinos a 8 de junho e da competição a 10 de julho. Contudo, a pressão exercida pelo Flamengo e pelo Botafogo, assim como os clubes de menor dimensão, levou o governante a ceder.

O Fluminense e o Botafogo falharam a reunião. O ‘Flu’ mostra-se contra a decisão. "É inadequado forçar o regresso do campeonato no momento em que atingimos 4 mil mortes no Rio de Janeiro", explicou o presidente Mário Bittencourt. Já o Botafogo admitiu o regresso aos jogos, mas só a partir de 28 de junho ou 4 de julho, dependendo da evolução do surto no Rio de Janeiro.