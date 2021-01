Flamengo volta a perder e o treinador não encontra explicação: «A culpa é minha»

O Flamengo perdeu diante do Ceará, por 2-0, e somou a segunda derrota consecutiva no Brasileirão. O treinador Rogério Ceni não consegue explicar por que razão a equipa não produz nos jogos aquilo que faz nos treinos e lamenta que a formação carioca tivesse perdido a oportunidade de ganhar terreno relativamente ao líder São Paulo, que tropeçou nesta jornada.





"Não consigo explicar de forma mais clara porque não aproveitámos as oportunidades de nos aproximarmos do São Paulo. Lamento. Vim para este clube para ser campeão. Estamos a deixar passar as oportunidades. A culpa é nossa, é culpa minha, nossa dentro de campo", referiu o treinador."Fazemos por merecer em alguns momentos, mas não estamos a ser eficazes. Principalmente pela ausência dos adeptos; aqueles 50 ou 60 mil de média por jogo são um combustível importante. Só posso acreditar que seja isso... De resto tem sido feito de tudo. Eles têm-se dedicado muito nos treinos, a intensidade é muito alta", acrescentou.