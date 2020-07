FlaTV cresce e locutor sonha com ‘ultrapassagem’ a Barça e Real Madrid

O sucesso do Flamengo não tem vindo só de dentro de campo. Nos últimos anos, o clube tem apostado na comunicação e as transmissões de jogos, com ou sem imagem, são um sucesso.

A primeira partida exibida com direito a imagens foi frente ao Boavista, que a equipa de Jorge Jesus conseguiu vencer por 2-0 no início de julho. Ricardo Landim, presidente do clube, descreve como "histórico", depois de se ter conseguido recordes, na internet, nunca antes registados, e na ‘nação’ já sonham com mais.

Emerson Santos, principal voz nas transmissões, pretende alcançar os números dos grandes clubes europeus: "O meu maior desafio é que a "FlaTV" chegue no Top-1 de TV’s dos clubes de todo o mundo. Já nos estamos a aproximar do Real Madrid, que é o segundo colocado e depois que venha o Barcelona (risos)".

O locutor flamenguista conta que o segredo para o sucesso é a equipa ser "muito unida" e falar "a linguagem dos adeptos". Emerson já conta com 40,8 milhões de seguidores no Instagram.



Autor: Rita Pedroso