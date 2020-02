Florianópolis renasce com apoio de Cafu e de dois antigos símbolos de Benfica e FC Porto

O Florianópolis, do campeonato catarinense, está a renascer com o apoio de Cafu e Denilson (antigos internacionais brasileiros), além de dois ex-jogadores de Benfica e FC Porto, Amaral e Walter Casagrande, respetivamente.





O objetivo a médio prazo passa por catapultar o clube de Santa Catarina até ao Brasileirão, através da aposta na formação e em parcerias, desportivas e comerciais, que consigam potenciar o crescimento do clube.Toninho Tobias, que em Portugal jogou no Salgueiros (1998/99), é o presidente do clube brasileiro e trabalhará, na Europa, com o empresário português Marco Caetano, que, juntamente com Bruno Omori, presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, ficará encarregue do plano de marketing e expansão do Florianópolis."Estamos a falar de um projeto inovador estruturado para o sucesso desportivo e comercial, projetando o Florianópolis como um clube e uma marca de excelência, não só no Brasil como no mundo. O suporte de grandes nomes históricos do futebol e grupos empresariais de referência mundial serão fundamentais. Em Portugal e na Europa teremos parcerias inovadoras que vão muito para além da promoção de ativos. Haverá um intercâmbio entre clubes ao nível de jogadores, treinadores mas sobretudo de marcas comerciais em si e até de tecnologia, não esquecendo que Florianópolis é um dos centros de turismo mais destacados do Brasil", explicou Marco Caetano.O clube de Santa Catarina pretende privilegiar a relação com os clubes portugueses e em estudo estão mesmo algumas parcerias. Em junho, a equipa estará também em Portugal para um estágio de pré-época.