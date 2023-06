Flu acaba em 1º, adeptos criticam e Felipe Melo dispara: «Urubus querem colocar pressão»

O Fluminense empatou 1-1 com o Sporting Cristal e esse resultado foi suficiente para se qualificar na 1ª posição do Grupo D da Taça Libertadores, à frente de River Plate, The Strongest e o já referido Sporting Cristal.

Apesar do resultado ter catapultado a formação brasileira para o primeiro posto e com a consequente qualificação, os adeptos do Flu fizeram-se ouvir no final da partida, com muitos insultos e apupos lançados desde a bancada.

O irreverente Felipe Melo, um dos líderes do plantel tricolor, não gostou do que ouviu e, claro está, disparou em direção da torcida: "Terminámos o grupo no primeiro lugar. Não sei o que querem mais! Não acredito que um adepto do Fluminense esteja chateado depois de se qualificar no primeiro lugar de um grupo que tem aquela que é possivelmente a melhor equipa do continente (River), uma equipa contra a qual não é fácil jogar (Strongest) e o Sporting Cristal, que é muito bem treinado pelo Tiago Nunes. Hoje já não há bobos no futebol."

E foi mais longe: "Existem jogos em que não conseguimos dar o nosso melhor. Mas o que não pode faltar é garra, gana, vontade, ajuda e companheirismo. Muito se falou sobre problemas internos esta semana. Não entendo porque é que esses urubus querem colocar tanta pressão dentro do Fluminense."