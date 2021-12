Fluminense interessado em contratar Nani

Nani é neste momento um jogador livre para assinar por qualquer clube depois de ter deixado o Orlando City. De acordo com o que avança o jornalista italiano Fabrizio Romano, os brasileiros do Fluminense estão interessados em contar com os serviços do campeão da Europa por Portugal em 2016.Existem negociações entre as duas partes mas o acordo pelo extremo, de 35 anos, ainda não foi alcançado. Recorde-se que Nani passou os últimos três anos na Major League Soccer, após meia temporada no Sporting em 2018/19.O Fluminense tenta apostar forte na conquista de títulos, depois de ter contratado o veterano Felipe Melo, ex-Palmeiras, para as próximas duas épocas.