Fogo na Amazónia interrompe um jogo

O jogo entre o Atlético Acreano e o Luverdense, a contar para a Série C do Brasileirão (3º escalão), teve de ser interrompido durante sete minutos, devido ao fogo que há vários dias tem vindo a lavrar na Floresta Amazónica.

Localizado no Rio Branco, capital do estado do Acre, não muito longe da fronteira com a Bolívia, o anfiteatro viu as chamas aproximarem-se perigosamente. Pararam a escassos metros do recinto, como se pode aferir pela fotografia. O fumo era tão espesso que acabou por interferir com o desenrolar do encontro. Os jogadores, esses, testemunharam, admirados e com lágrimas nos olhos, a tragédia que está a devastar uma parte significativa da Amazónia.

O desafio acabou por ser retomado, tendo a vitória (3-2) sorrido ao Atlético Acreano. Já foram registados este ano, no Brasil, mais de 80 mil focos de incêndio, a maioria deles no estado do Amazonas, significando isto um aumento de 78 por cento em relação a 2018.