Foi internacional brasileiro e ídolo do Botafogo mas agora vende café: «Fechei um ciclo»

Jefferson decidiu pendurar as luvas em 2018 mas, contrariamente ao que acontece com muitos jogadores na reforma, manteve-se afastado do futebol. O antigo guarda-redes, ídolo do Botafogo e ex-internacional canarinho, iniciou o seu próprio negócio em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.O ex-guarda-redes abriu um café, inspirado no conceito do Starbucks e pela sua paixão pela bebida. A ideia surgiu nas viagens que fez pelo mundo, já tem lojas em Birigui e São Paulo, mas não quer ficar por aqui."Estou a ter a oportunidade de estar mais tempo com a minha família, de estar mais perto da minha esposa e das minhas filhas", contou o antigo guarda-redes site da ESPN Brasil.Quem vai estabelecimento beber um café tem a oportunidade de encontrar o antigo jogador e de com ele conversar. "Fechei um ciclo no futebol, mas ainda mantenho contacto com os amigos. A vida que segue para os próximos projetos. Quem sabe futuramente não possa voltar ao meio do futebol?", questionou.