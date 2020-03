Fortaleza é o primeiro clube brasileiro a reduzir salários do plantel

O site Globoesporte.com revelou esta sexta-feira que o Fortaleza conseguiu chegar a um acordo para reduzir os salários do plantel e torna-se o primeiro clube da Serie A do Brasileirão a fazê-lo.





O presidente do emblema do Estado do Ceará, Marcelo Paz, explicou ao site brasileiro que o clube está a ajustar-se financeiramente para cumprir com os pagamentos e que os diretores do clube também fizeram um acordo, no qual irão receber apenas uma parte do salário, como tentativa de amenizar a crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus.Paz revelou que o salário do plantel relativo ao mês de março, que será pago em abril, terá uma redução de 25%, a ser pago posteriormente. "Depois da crise a vamos devolver esse dinheiro aos jogadores. Eles renunciaram 10% do salário de abril em definitivo. E mais 15% será para pagar depois", disse.O presidente revelou que os diretores do clube estão a abrir mão do salário e vão ter 15% do vencimento definitivamente retirado enquanto o problema continuar. Nesse caso vão ser 30 atletas e 16 dirigentes. "A direção do Fortaleza, que é remunerada, abriu mão de parte do salário para ajudar o clube neste momento. Temos conversado com os jogadores. É necessário fazer esses ajustes para que o clube possa honrar com os seus compromissos. Não se pode matar a galinha dos ovos de ouro que é o clube. A nossa intenção é não demitir nenhum funcionário", garantiu Paz ao Globoesporte.com.