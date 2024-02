Fortaleza faz ponto de situação sobre o estado dos 6 jogadores que ficaram feridos após ataque ao autocarro

Em comunicado publicado no site oficial e nas redes sociais do clube, o Fortaleza fez esta quinta-feira um ponto de situação sobre o estado dos 6 jogadores que sofreram ferimentos na sequência do ataque ao autocarro da equipa no final do jogo contra o Sport Recife, a contar para a 4.ª jornada da Copa do Nordeste.

De acordo com a informação divulgada pelo clube, João Ricardo (guarda-redes), Gonzalo Escobar (lateral-esquerdo), Titi e Brítez (defesas-centrais) e Lucas Sasha (médio) foram os jogadores que necessitaram de supervisão médica após o apedrejamento e arremesso de bombas por parte dos adeptos do clube de Recife contra a viatura onde seguia a comitiva do Fortaleza.





Fortaleza mostra danos no autocarro após o violento ataque dos adeptos do Sport Recife





"Atualização sobre a situação médica dos atletas do Fortaleza após o ataque ao autocarro do clube:



O autocaro do Fortaleza, que embarcava atletas, equipa técnica, staff e direção, foi atacado por bombas e pedras por adeptos do Sport na saída da Arena de Pernambuco após o jogo a contar para a Copa do Nordeste.



Após o ocorrido, a equipa foi rapidamente levada até ao hospital mais próximo de Recife.





Seis jogadores foram atingidos: o guarda-redes João Ricardo foi ferido com um corte no sobrolho e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no sobrolho. O lateral-direito Dudu, os centrais Titi e Brítez, e o médio Lucas Sasha foram feridos com estilhaços de vidro e tiverem que conter hemorragias.João Ricardo e Gonzalo Escobar foram suturados. O lateral-esquerdo também irá realizar um TAC à cabeça, mas está bem e consciente. Os restantes atletas passarão por cuidados médicos para que sejam removidos estilhaços de vidro dos seus corpos.Continuamos à espera de novas atualizações", pode ler-se.