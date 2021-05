Fortaleza tentou Pedro Caixinha

Os treinadores portugueses continuam no topo das prioridades dos clubes brasileiros, de tal forma que Pedro Caixinha poderia ter-se tornado em mais um técnico luso a chegar ao Brasileirão.





Aos 50 anos, o timoneiro, que conta com passagens por U. Leiria, Nacional, Santos Laguna, Al-Gharafa, Rangers, Cruz Azul e Al-Shabab, foi sondado pelo Fortaleza, do Brasil, sendo que as conversas chegaram a estar adiantadas, de acordo com a 'ESPN'.No entanto, o emblema brasileiro decidiu não avançar para o técnico, por considerar que o nível salarial estaria acima do possível para o clube, estando mais próximo de um "padrão Flamengo".