Fotografia de Artur à Flamengo irritou Bahia, Palmeiras e os adeptos

Pedido de desculpa Pedido de desculpa

O jovem avançado brasileiro Artur, emprestado pelo Palmeiras ao Bahia, viu-se no meio de uma polémica devido a uma fotografia, vestido à Flamengo, divulgada nas redes sociais.A imagem provocou muitas reações negativas, ao ponto de Artur ter de explicar publicamente, pedindo desculpas aos dois clubes e aos adeptos.Artur diz que se equipou à Flamengo devido a uma aposta com amigos."Queria me desculpar com as instituições do Bahia e do Palmeiras e as duas torcidas pela foto que vazou hoje. Infelizmente, no fim de semana, perdi uma aposta feita entre amigos de Fortaleza, na virada de turno, para ver quem seria campeão brasileiro, Palmeiras ou Flamengo. Era para ser algo entre amigos, que deveria ficar entre a gente, mas acabou se tornando público. Saí perdendo duas vezes e só me resta desculpar com todo mundo. Em campo, como sempre fiz, seguirei provando meu sentimento de respeito e dando a vida pelas camisas que represento", escreveu Artur.