Fotos de ex-defesa em plataforma para adultos fazem sucesso: «Modéstia à parte, sou privilegiado»

Fábio Brás, ex-futebolita de 43 anos que passou pelo Vasco da Gama e pelo Corinthians, tem fotos suas publicadas na plataforma 'OnlyFans', um conteúdo só para adultos.O antigo defesa falou do assunto à revista 'Quem' e contou por que as suas fotografias, em que aparece como veio ao mundo, fazem tanto sucesso. "Acho que sou um tipo privilegiado. Modéstia à parte, não encontram um instrumento destes por aí. É muito diferente mesmo", explicou."Sempre fui muito assediado pelo público gay e neste novo trabalho não tem sido diferente. Tivemos a ideia de fazer um teste, já que eu até tinha uma experiência neste sentido, quando posei para a G magazine", acrescentou.A plataforma permite que os fãs façam pedidos especiais e o antigo futebolista diz que negoceia com alguns deles os conteúdos "mais pesados". "Isto começou com fotos sensuais, de toalha, cuecas, mostrando a marca da praia. Mas agora já publico nudez completa e alguns vídeos curtos. E quando querem algum conteúdo mais pesado, então negociamos e mando em privado."