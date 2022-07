Fred vai jogar última partida pelo Fluminense

O Fluminense está a preparar uma grande festa para o jogo com o Ceará, agendado para esta noite (23 horas) no Maracaná. Com os bilhetes esgotados, no centro das atenções estará o avançado Fred, que vai realizar o último jogo da carreira. Devido a problemas de visão, o jogador de 38 anos decidiu antecipar a despedida, pois a ideia inicial era despedir no final do ano.

Lançado pelo América Mineiro, em 2003, Fred passou também por Cruzeiro, Lyon e Atlético Mineiro, mas foi no Fluminense que mais se destacou: 199 dos 422 golos da carreira foram obtidos pela turma carioca, pela qual foi duas vezes campeão brasileiro, sagrando-se o melhor marcador da prova em três ocasiões. Além disso, foi tricampeão francês pelo Lyon, ganhando ainda uma Copa América e uma Taça das Confederações ao serviço da seleção canarinha (18 golos em 39 internacionalizações).