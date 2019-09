Fredy Guarín oficializado no Vasco da Gama

Fredy Guarín foi apresentado, esta sexta-feira, como o mais recente reforço do Vasco da Gama. Depois de ter sido apontado como um possível reforço do Flamengo de Jorge Jesus, o ex-médio do FC Porto acabou mesmo por reforçar o rival do 'Mengão'.O emblema orientado por Vanderlei Luxemburgo recorreu às redes sociais para revelar a contratação do internacional colombiano, de 33 anos. A duração do vínculo ainda permanece desconhecida.Em Portugal, Fredy Guarín representou o FC Porto entre 2008 e 2012, onde conquistou três campeonatos, uma Liga Europa, três Taças de Portugal e ainda uma Supertaça. Em 2012, o internacional colombiano transferiu-se para o Inter, emblema que envergou até 2016, antes de mudar para os chineses de Shanghau Shenhua, onde conquistou uma Taça da China.