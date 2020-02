Fredy Guarín renova por duas épocas com o Vasco da Gama

O Vasco da Gama anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com Fredy Guarín, médio colombiano que representou o FC Porto entre 2008 e 2012.



Depois de um longo período de negociações - Guarín exigia o pagamento de um salário em atraso - o jogador de 33 anos aceitou prolongar a ligação ao emblema do Rio de Janeiro por mais duas temporadas e o acordo foi oficializado através das redes sociais.



Na madrugada de quinta-feira Guarín asisstiu ao triunfo do Vasco (1-0) na receção aos bolivianos do Oriente Petrolero em jogo da 1.ª mão dos 32avos-de-final da Taça Sul Americana. Segundo a imprensa brasileira, ao intervalo, os adeptos gritaram "Ô, o Guarín voltou" e o jogador posou para várias fotografias com crianças e outros adeptos presentes, o que deixou antever a possível continuidade do jogador no clube.



Guarín chegou ao Vasco da Gama em setembro do ano passado proveniente da China, onde representou o Shanghai Shenhua. O colombiano ajudou os vascaínos a alcançarem o 12º lugar na última edição do Brasileirão, com três golos em 12 jogos disputados.