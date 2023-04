Futebolista brasileiro condenado após atropelar mortalmente casal de professores

A imprensa brasileira noticia que Marcinho, lateral direito de 26 anos do América-MG, foi condenado a três anos e meio de prisão pelo homicídio de uma casal de professores. Vai cumprir a pena em regime aberto, com a prestação de serviços sociais.O caso aconteceu em dezembro de 2020, quando o futebolista representava o Botafogo. O jogador, que estava alcoolizado, atropelou as duas pessoas que atravessaram a estrada num local sem passadeira.Segundo a perícia, citada pelo 'Globo Esporte', Marcinho conduzia em zigue-zague a uma velocidade entre 86km/h e 110km/h, numa entrada em que a velocidade máxima permitida é de 70 km/h.O jogador fugiu sem prestar socorro às vítimas e o carro foi abandonado a cerca de 600 metros do local.