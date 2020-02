Futuro de Jorge Jesus ainda em aberto

O futuro de Jorge Jesus continua a ser um dos temas mais badalados do futebol brasileiro e é o próprio a remeter essa responsabilidade para os empresários. Após conquistar a Supercopa, o técnico português confirmou que ainda não recebeu nenhuma proposta de renovação do Flamengo.

"A minha renovação vai ser falada quando a direção do Flamengo achar que deve fazê-lo. Ainda não me apresentaram uma proposta diretamente. Tem sido falada com as pessoas e, neste momento, os meus agentes estão inseridos nessa negociação. Não é fácil virar as costas, mas de qualquer maneira não me iludo. Quando ganhas é tudo bonito, quando deixas de ganhar será sempre diferente. Estou supermotivado, tal como quando cheguei aqui. O Campeonato do Mundo ficou-me atravessado. Acho que esta equipa do Flamengo tem capacidade para voltar novamente a Doha", disse Jorge Jesus, em declarações à CM TV, reafirmando que o seu coração está no Mengão, apesar de prometer... o regresso a Portugal.

"Ser associado a Benfica e FC Porto? É normal, sou português e já trabalhei em dois grandes clubes de Portugal. Falta um dos três grandes. Estive mais anos no Benfica, onde fui feliz. Conquistei dez títulos... não sei se mais algum treinador vai consegui-lo em igual tempo. Deixei marcas, como estou a deixar aqui no Brasil. Não vai ser fácil sair do Flamengo, pois as marcas estão muito profundas e o meu coração, neste momento, está aqui", vincou o técnico português, de 65 anos.

Jesualdo empata

Depois de eliminar o Avaí da Copa Brasil, resultado que originou a demissão de Augusto Inácio, a Ferroviária-SP (emblema da 4ª Divisão) empatou na receção ao Santos, em jogo a contar para o Campeonato Paulista. A equipa de Jesualdo Ferreira segue em 1º lugar no Grupo A.