Gabigol bate recorde e fala em... inveja

Depois da passagem discreta pelo Benfica, o brasileiro Gabriel Barbosa – ou Gabigol... – assumiu-se como uma das grandes figuras do Flamengo, sendo decisivo para a conquista de vários troféus nos últimos anos. Frente ao Racing, o avançado estreou-se a marcar na Libertadores de 2023 e, apesar de apenas garantir um empate (1-1), fez história ao isolar-se como o melhor goleador brasileiro da história da competição. Com 30 golos, deixou para trás Luizão (29), que se destacou em clubes como o Palmeiras, o Vasco da Gama ou o Corinthians.Ainda assim, o atacante de 26 anos não vive uma fase muito produtiva – leva 11 golos em 23 jogos realizados em 2023 – e tem sido alvo de muitas críticas, designadamente no que diz respeito à atual forma física. Com as quais não concorda. "Só recebo elogios em casa, dizem que estou muito ‘gostoso’", lembrou após o jogo na Argentina, na 3ª jornada da Libertadores, acrescentando: "Sinceramente, não vejo isso. Acho que passam um pouquinho do ponto. Acho que é inveja também..."