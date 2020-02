Gabigol com elogios a Jorge Jesus

Gabigol foi ontem apresentado pelo Flamengo, custou 17,45 milhões de euros e será jogador da equipa carioca até 2024. O ex-avançado do Benfica não se esqueceu de Jorge Jesus, após uma época de glória, cedido pelo Inter. "O Flamengo está num grande nível e tem um dos melhores treinadores do Mundo", referiu o goleador brasileiro , que também se mostrou pronto para a começar a jogar: "Perdi dois treinos, se for opção do míster, estou ansioso para entrar no Maracanã novamente."

Marcos Braz, vice-presidente do futebol do Flamengo, também falou sobre a situação contratual do treinador português: "Temos uma relação ótima, é um casamento perfeito. Vamos resolver este problema dentro de um mês. Espero que mais uma vez tenha um final feliz."

Jorge Jesus tem contrato até maio deste ano e apesar da vontade do Flamengo em renovar, o regresso à Europa continua nas ideias do treinador.