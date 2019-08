Gabigol dá dores de cabeça a Jorge Jesus

É mais uma dor de cabeça para Jorge Jesus: Gabriel Barbosa, mais cohecido como Gabigol, realizou esta sexta-feira alguns exames médicos, que revelaram uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.





Devido a castigo, Gabigol já estaria fora dos planos do treinador português para o jogo do Flamengo frente ao Bahia, domingo, no Campeonato Brasileiro. No entanto, a lesão poderá afastar o avançado dos relvados por mais tempo.