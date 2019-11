Gabigol e o apoio dos adeptos do Flamengo na partida para o Peru: «Energia inacreditável!»

Os adeptos prometeram apoio e não falharam. Esta quinta-feira, milhares de apoiantes do Flamengo de Jorge Jesus saíram às ruas de Rio de Janeiro para dar força ao emblema rubro-negro antes da partida para o Peru, onde vai defrontar, no próximo sábado, o River Plate, na final da Libertadores.À saída do centro de treinos do clube das regatas, milhares de adeptos compareceram com tochas, petardos e muitos cânticos de apoio antes do autocarro, que levava a comitiva do Mengão, partir em direção ao aeroporto Internacional Tom Jobim, também denominado de 'Galeão' rumo a Lima.Indiferente ao impressionante apoio dos adeptos esteve Gabigol. O avançado brasileiro do Flamengo, através das redes sociais, agradeceu a presença dos adeptos junto do centro de treinos do Clube das Regatas. "Energia inacreditável! Obrigado! Obrigado! Obrigado!", escreveu.