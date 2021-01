Gabigol eleito goleador da década do Flamengo... e do Santos

Gabriel Barbosa, mais conhecido pelos adeptos como Gabigol, foi esta terça-feira eleito o goleador da década do Flamengo... e do Santos. Com um total de 63 golos, o avançado brasileiro, de 24 anos, superou os registos de Bruno Henrique (53), Hernane (45), Guerrero (43) e Diego (39) e guardou um lugar na história do clube de Rio de Janeiro.

Quanto ao conjunto de São Paulo, Gabriel Barbosa somou um total de 83 golos entre 2011 e 2020, superando as marcas de jogadores como Neymar (80), Ricardo O. (71), Cícero (35) e Borges (31).

Nas redes sociais, o internacional canarinho aproveitou para demonstrar o orgulho pelas distinções recebidas. "Uma honra! Está marcado na minha vida e [na minha] história!", começou por dizer o avançado brasileiro, referindo-se ao registo no Santos. "Muito orgulhoso por também ter sido o goleador da década do Mengão! Vamos por mais!", acrescentou.

