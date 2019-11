Gabigol explica provocação aos adeptos do Grémio: «É algo natural como o míster disse»

Gabigol foi o autor do golo (pontapé de penálti aos 37') que deu a vitória frente ao Grémio (1-0) e deixou o Flamengo à beirinha do título (faltam só dois pontos). Mais tarde, o avançado borrou a pintura e acabou por ser expulso, por duplo amarelo. Alvo de algumas provocações por parte dos fãs da equipa de Porto Alegre, respondeu apontando para os cinco dedos, em alusão à goleada por 5-0 imposta na Libertadores há algumas semanas. Algo que desvalorizou no final."Faz parte. Quando vim aqui com o Santos levei 5-1. Estavam a insultar-me desde o início. Foi algo para brincar, para distrair. É algo natural, com o míster falou", disse Gabigol.Jorge Jesus não gostou que Gabigol fosse expulso. Num primeiro momento, o artilheiro foi admoestado por protestar com o árbitro assistente. Ao receber esse cartão, bateu palmas! Raphael Claus, juiz principal do encontro, não foi de modas e mostrou o segundo amarelo ao craque.Sobre o facto de ter arriscado ao colocar Gabigol a titular, Jorge Jesus deixou um recado. "É o melhor marcador do campeonato e queria que continuasse a marcar. Se soubesse que ia ser expulso, também não jogava. Os grandes jogadores, como Messi e Ronaldo, não têm estes comportamentos que o Gabigol tem", sublinhou.