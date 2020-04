Gabigol lembra broncas de Jesus

Gabriel Barbosa é muitas vezes elogiado por Jorge Jesus graças aos golos que marca, mas desta feita o avançado, de 23 anos, recordou quando levou com um pequeno castigo do técnico luso. Num vídeo em direto na sua conta de Instagram, o internacional brasileiro recordou momentos passados com JJ fora dos relvados e até enumerou uma bronca que levou do treinador.

"Lembrei-me de uma situação muito boa. Uma vez, eu e o Fili [Filipe Luís] fomos ver um jogo de basquetebol do Flamengo e tínhamos convidado o Jesus para ir ver connosco. Nós perdemo-nos no Rio de Janeiro e chegámos atrasados. Ele ligou-nos e disse: ‘Onde estão? Estamos a perder por 20 pontos’. E eu afirmei logo que quando chegasse íamos dar a volta. Chegámos ao intervalo e eu todo empolgado sentei-me ao lado do Jesus e pedi umas pipocas. Quando ele viu a pipoca... ‘Tu não vais comer isso’, disse ele, e nem comi eu as pipocas nem ele [risos]", recordou o avançado.

Além disso, Gabigol mencionou um treino em que fizeram uma peladinha às escuras. "No Ninho do Urubu, uma vez começámos a treinar de dia, mas depois ficou escuro. Não víamos nada e JJ só dizia: ‘É bom porque assim jogam de olhos fechados’", concluiu.