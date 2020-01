Gabigol no Santos... para matar saudades

Enquanto decide o futuro, negociando com o Flamengo, o avançado Gabigol decidiu passar pelo Vila Belmiro para matar saudades do Santos, clube onde iniciou carreira e que nunca escondeu que lhe ocupa um enorme espaço no coração.

Recorde-se que Gabigol fez formação no emblema santista, tendo subido a profissional em 2013. Foi lá que conquistou um bicampeonato paulista, garantindo o mediatismo necessário para rubricar acordo com o Inter de Milão, em 2016.

Mais tarde, em 2018, regressou a ‘casa’, e recuperou a felicidade, rubricando boas exibições e muitos golos, antes de ‘seguir viagem’ para o Flamengo.