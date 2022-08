Gabigol recorda premonição de Jesus no Flamengo: «Olhei para ele e disse: 'este tipo é louco'»

A passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo continua a ser recordada pelos jogadores com quem o treinador português trabalhou, numa época gloriosa para o clube carioca, em que ganhou a Taça Libertadores, o Brasileirão, o Campeonato Carioca, a Supertaça do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Gabigol, que ainda hoje se mantém no Flamengo, é um deles.O avançado deu uma entrevista ao canal 'FuiClear' e revelou como era trabalhar com Jorge Jesus. "Ele mudou muita coisa fora do campo, isso influencia lá dentro. O chegar cedo, os treinos, o estar sempre em cima, a preparação do jogo... Era incrível!", começou por dizer o antigo jogador do Benfica.Gabigol contou que Jesus chegou a ter uma premonição. "Acho que era o terceiro jogo dele ou talvez o quarto. Mostrou-nos um vídeo de um atacante e explicou: 'Ele faz este movimento. E quando defrontarmos o Salah na final do Mundial...' Olhei para ele e disse: 'Este tipo é louco, o que é que ele está a dizer?'" O Flamengo de Jorge Jesus acabou mesmo por defontar Salah e o Liverpool no Mundial de Clubes.O avançado acrescentou: "Ele é muito diferente. Eu chego cedo, mas ele conseguia chegar ainda mais cedo do que eu. Era incrível."