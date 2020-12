Gabigol segue exemplo de Neymar e também vai organizar festa de fim de ano

Depois da polémica causada pela festa de Neymar, que deverá contar com cerca de 500 convidados - há quem diga que serão 'apenas' 150 -, agora surge na imprensa brasileira a notícia que Gabigol, avançado do Flamengo, também está a planear uma celebração de arromba para a passagem de ano.





Segundo o portal 'Metrópoles', a festa terá lugar na sua mansão, localizada a oeste do Rio de Janeiro, e as pessoas que a estão a organizar fazem de tudo para a manter secreta.Segundo um jornalista do jornal 'Globo', terão sido convidadas 50 pessoas e a todas foi feita a recomendação de nada publicarem nas suas redes sociais.Recorde-se que o Brasil é o segundo país do Mundo mais afetado pela pandemia.