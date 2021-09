Gabigol suspenso por dois jogos por... criticar qualidade do futebol brasileiro

O avançado Gabigol foi esta sexta-feira suspenso por duas partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido a factos ocorridos há cerca de mês e meio, durante o encontro com o Internacional, do Brasileirão. Em causa esteve a expulsão de que foi alvo, o aplauso irónico pela decisão do árbitro, mas acima de tudo a frase que disse posteriormente na direção dos juízes, a apontar falta de qualidade ao futebol brasileiro.





"Isso é uma piada! Por isso que o futebol brasileiro é essa várzea!", atirou o dianteiro do Flamengo, visivelmente irritado com a decisão da equipa de arbitragem. A frase foi 'apanhada' pelo assistente, que a colocou na ata e acabou por ditar esta inusitada suspensão por duas partidas do ex-jogador do Benfica. O Flamengo já anunciou que irá recorrer.