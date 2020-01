Gabigol vê divulgada conversas íntimas com modelo e já se fala em traição a irmã de Neymar

Gabriel Barbosa dá que falar pelo que faz dentro de campo... e fora dele. O avançado do Flamengo, de Jorge Jesus, viu divulgada uma conversa íntima com a modelo Mariana Braguês e a polémica estalou.





Conversa da polémica parte 1 Conversa da polémica parte 1

Conversa da polémica parte 2 Conversa da polémica parte 2

Na troca de mensagens no Instagram, divulgadas pelo jornalista Leo Dias, é possível verificar que os protagonistas procuram marcar encontros e Gabigol chega mesmo a pedir à manequim para que lhe envie uma foto.Mas há mais um pormenor que salta à vista. A modelo pede para que o avançado do Flamengo só vá ter com ela quando deixar de namorar ao que o internacional brasileiro dá uma resposta curiosa. "Nosso segredo", escreveu.Ora, a fonte que divulgou a conversa refere que as conversas foram mantidas entre setembro e novembro de 2019. Rapidamente na imprensa brasileira surgiram os rumores de que Gabriel Barbosa terá assim traído a irmã de Neymar, Raphaella Santos, com quem namorou e cuja relação terminou há poucos dias.A assessoria do jogador já comentou o assunto. "Gabriel está totalmente voltado para definição do futuro dele, quanto ao clube que ele irá defender em 2020", comunicou ao jornalista, antes de ser pública a notícia de que o avançado vai permanecer no Flamengo.Já Mariana Braguês confessou que as conversas são verdadeiras, mas deixou uma ressalva. "Espero que não pensem que fui eu que mandei. Fui realmente hackeada", explicou, confirmando que existiram encontros amorosos. "Acho que pelos prints dá para ter uma noção, não é? Não tenho como mentir", admitiu, ressalvando que atualmente existe apenas uma "amizade."