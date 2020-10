Gabriel Heinze (também) está na mira do Palmeiras

A direção do Palmeiras está em campo para encontrar com a maior brevidade possível um treinador para a equipa principal. E, de acordo com os ecos que chegam desde o país irmão, o argentino Grabriel Heinze é, neste momento, o favorito para assumir o posto.

Sem clube desde que deixou o Vélez Sarsfield, em março, Heinze é considerado o homem certo para o cargo, uma vez que para além das qualidades como treinador, é também um dos favoritos dos adeptos.

O nome de Bruno Lage também terá sido equacionado, conforme destacou o portal UOL, mas terá perdido força nas últimas horas.