Gabriel (mau) Menino: Jogador do Palmeiras insulta Tite

O avançado Dudu, do Palmeiras, aproveitou o ponto final no Brasileirão para casar. Depois de uma temporada ao mais alto nível no Verdão, o jogador acabou fora das escolhas de Tite para o Mundial de Futebol e esse foi o mote para um momento que deveria ter ficado em privado mas que acabou por 'vazar' para as redes.

Depois de uma atuação do popular cantor Belo, alguns convidados, entre eles Gabriel Menino, jogador do clube, cantaram palavras de crítica ao selecionador Tite, por não ter chamado Dudu aos eleitos do Mundial. As imagens já se tornaram virais, pelos piores motivos.