Gabriel Pires pede desculpas aos adeptos do Botafogo após gesto para as bancadas

A relação entre Gabriel Pires e os adeptos do Botafogo não atravessa a melhor fase. Através de uma mensagem publicada nas 'stories' do Instagram, o jogador emprestado pelo Benfica ao Fogão deixou um pedido de desculpas aos adeptos do clube do Rio de Janeiro depois de um gesto que fez para as bancadas no último jogo, frente ao Resende, no Campeonato Carioca.

O médio brasileiro foi assobiado na primeira parte do encontro e com as mãos fez um gesto como que a pedir para os adeptos aumentarem o volume dos assobios. Esta segunda-feira, redimiu-se: "Nada como um dia após o outro. Para quem se sentiu ofendido com minha atitude, as minhas desculpas. Seguirei a trabalhar mais e mais como sempre fiz para juntos conquistarmos os nossos objetivos", escreveu.





O Gabriel Pires simplesmente afrontou a torcida no Espírito Santo.



E aí, Mazzuco? Vai ficar por isso mesmo?pic.twitter.com/ld7Csloz8M — Museu do Fogão (@MuseuBFR) March 6, 2023

O Botafogo acabou por vencer o jogo, por 2-0, com golos de Carlos Alberto (45'+3) e Matheus Nascimento (49').