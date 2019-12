Ganha força a hipótese de Jorge Jesus voltar a Portugal pelo Flamengo

Melhor onze do Brasileirão tem muito de Jorge Jesus



O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, confirmou que o Flamengo poderá fazer em Portugal a pré-temporada para a temporada de 2020. Algo que, a confirmar-se, pode significar a continuidade de Jorge Jesus no clube pelo menos até maio, data em que termina o contrato - embora esteja previsto no vínculo a hipótese de sair ainda em 2019."Temos discutido essa pré-temporada em Portugal. É uma forte alternativa que estamos a avaliar juntamente com o departamento de futebol. Com a participação do Jorge Jesus no processo de decisão, claro", disse o líder dos cariocas aos jornalistas, na apresentação do livro de JJ, no Rio de Janeiro.Recorde-se que Marcos Braz, 'vice' do Flamengo, já tinha admitido essa hipótese ao Correio da Manhã.