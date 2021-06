Gerson despede-se do Flamengo e lembra Jorge Jesus: «Eu estava largado em Itália...»

Gerson está a caminho do Marselha e hoje, diante do Fortaleza, realiza o seu último jogo pelo Flamengo. O médio brasileiro deu uma entrevista ao canal do clube em que recordou, entre lágrimas, muitos dos momentos que por passou e não esqueceu Jorge Jesus.





"O mister fez um esforço muito grande para que eu jogasse no Flamengo. Ligava-me diariamente, dizia que contava comigo... Eu estava largado em Itália, pensava em deixar o futebol de lado, mas ele dava-me confiança", recordou o médio, que era na altura jogador da Roma mas estava emprestado à Fiorentina."A Roma tinha dito que não contava comigo e não havia muitos clube para onde eu pudesse ir. E ele disse: 'se eles não contam contigo aí, eu conto contigo aqui'. Fiquei muito feliz pela confiança que demonstrou no meu futebol", acrescentou Gerson.