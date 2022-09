Gilberto Silva e o Brasil de Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho: «Não tinha a habilidade deles, carregar o piano não é simples...»

Gilberto Silva, antigo médio brasileiro que despontou no Atlético Mineiro e brilhou na Europa com a camisola do Arsenal, esteve no World Scouting Congress, no Porto, e recordou a sua chegada à seleção canarinha no início do milénio, na altura com Luiz Felipe Scolari no comando técnico. Era um Brasil de figuras de alto nível, como Ronaldo ou Rivaldo."O treinador era o Felipão e tinha o poder de escolha. Estás lá como atleta e tens de estar focado no que fazer. Num clube é diferente, tens de perceber em que posição estás. Os convocados sabiam da pressão e do momento difícil. Para nós, o Brasil ficar fora de um mundial seria um desastre tremendo. Estávamos quase de fora. A pressão era para o Felipão levar o Romário mas ele acreditou nas convicções dele. Destaco a mentalidade dos convocados, o que se falava, como se treinava… Para quem esteve na França em 98 e perdeu… Ouvi o Roberto Carlos e o Rivaldo a dizerem 'não quero chorar de novo'. Eu era um estreante e estava com os meus ídolos, pensava 'tenho de correr por estes tipos, vou pegar na bola e dar-lhes'. Tens de perceber qual o teu papel na equipa. Não tinha a habilidade do Ronaldo ou do Ronaldinho. Carregar o piano não é simples, tens de o saber carregar e não deixar cair", afirmou Gabriel."Scolari era o paizão, puxava a orelha quando tinha de puxar e abraçava quando tinha de abraçar. Um dia no treino chateou-se com o Ronaldo, ele estava na barreira depois do treino, com o Roberto Carlos a bater o livre. O Roberto Carlos chutava um bocado forte (risos). O Ronaldo virava-se e o Felipão disse 'se fosse outro jogador… mas com esse corpo???'. Tinha uma maneira de conduzir o grupo… tinha várias estrelas. Com um grupo tão qualificado, o papel do treinador é não querer ensinar de mais, mas fazer entender qual é o propósito, neste caso o Mundial. Existia uma competição e um egoísmo positivo: o Ronaldo era o melhor do mundo, o Rivaldo tinha sido. Respeitavam-se mas cada um queria assumir protagonismo. Mesmo o Ronaldinho assumia o protagonismo. O Rivaldo, na minha opinião, foi o nosso melhor jogador, era mais low profile, mais tímido, não fala muito", recordou.