'Globo' avança que só Seleção portuguesa ou grande europeu podem tirar Jesus do Flamengo

A continuidade de Jorge Jesus à frente do Flamengo é um dos temas assuntos do momento no Brasil e já há quem fale em "novela". O técnico português tornou-se alvo de cobiça depois sucesso que alcançou no clube carioca, onde conquistou o Brasileirão e a Taça Libertadores, mas o 'Globo Esporte' tranquiliza a 'torcida' do Mengão esta quarta-feira, garantindo que o 'mister' vai ficar até ao final do contrato, em junho de 2020.





'O Globo' conta que o treinador comunicou na semana passada à direção do Flamengo, em conversas informais, que vai cumprir o contrato até ao fim e que só admite sair se for para a Seleção portuguesa - atualmente treinada por Fernando Santos - ou para um grande clube europeu.Até agora Jorge Jesus não tem qualquer proposta deste nível, por isso os dirigentes do Flamengo não estão à procura de um substituto. A ideia do clube é renovar com o técnico até ao fim de 2021, mas se o português não quiser, ou entretanto receber a tal proposta de um grande europeu ou da Seleção Nacional, a direção do Flamengo conta apostar novamente num técnico estrangeiro.