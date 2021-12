'Globo' garante que Abel Ferreira vai ficar no Palmeiras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O conto de fadas entre Palmeiras e Abel Ferreira vai continuar, segundo dá conta o 'Globoesporte'. O canal brasileiro de informação noticiou que o técnico português bicampeão da Taça Libertadores pelo Verdão já deu indícios que irá continuar à frente do emblema de São Paulo.O treinador, de 42 anos, tem contrato válido até dezembro de 2022 e, tal como Record indicou , aceitando o novo vínculo, que se prolongará até 2024, torna-se o técnico mais bem pago no Brasil.Abel cumpre agora um período de férias em Portugal para encarar mais uma época desgastante no futebol canarinho. Em fevereiro de 2022 disputará novamente o Mundial de Clubes, começando nas meias-finais frente a Al Ahly ou Monterrey.