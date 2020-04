Globo suspende verbas de TV aos clubes brasileiros

Os principais emblemas do Brasil estão em dificuldades com a quarentena imposta e a Globo decidiu suspender os pagamentos dos direitos de transmissão dos campeonatos estaduais. Os clubes da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo já foram informados da decisão da operadora televisiva, com exceção dos estaduais do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, cujos valores já tinham sido adiantados. Este medida trava uma das principais fontes de receita, o que pode precipitar o regresso à competição, mesmo que realizada à porta fechada.

Neste cenário de dificuldades, os jogadores dos principais clubes do Brasil uniram-se via WhatsApp para discutir a proposta de redução de salários. Segundo a comunicação social canarinha, os plantéis do Flamengo, Palmeiras e Grémio são os mais dispostos a aceitar as reduções com a oposição de diversos jogadores de vários clubes, que reclamam salários em atraso.

O Santos colocou em férias até ao próximo dia 20 todos os funcionários mas isso não diminui o ritmo do clube. Jesualdo Ferreira e a respetiva equipa técnica têm conversado diariamente com os jogadores, através de videochamadas, e acompanham à distância o ritmo de trabalhos do plantel santista.