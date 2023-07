Goiás, de Armando Evangelista, empata e segue em zona de descida no Brasileirão

O Góias, do treinador português Armando Evangelista, empatou com o Atlético Mineiro sem golos, no jogo que fechou na segunda-feira à noite a 15.ª jornada do Brasileirão.

O empate mantém a equipa em zona de descida, no 17.º lugar, com 12 pontos, a um ponto do Bahia (13), embora Vasco da Gama (19.º) e América Mineiro (20.º e último), ambos com nove pontos, tenham menos um jogo disputado.

Este foi o terceiro jogo consecutivo sem vencer do Góias, depois das derrotas em casa com Coritiba (2-1) e fora com o Santos (4-3).

"Ninguém vai atirar a toalha ao chão. Dentro do jogo ou no campeonato. É desta forma que vamos continuar. Apesar das diferenças para outras equipas, precisamos ser mais organizados, concentrados, unidos e disciplinados", disse no final o técnico português.

O Brasileirão é liderado pelo Botafogo, que deverá esta semana estrear Bruno Lage no banco na Taça sul-americana, depois de um período interino com Cláudio Caçapa, no seguimento da rescisão com Luís Castro, novo treinador do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

O fogão lidera com 37 pontos, mais 12 do que o Flamengo, segundo, e 13 do que o Grêmio, terceiro, com menos um jogo.

O campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, é sexto, já a 14 pontos da frente, enquanto o Bragantino, de Pedro Caixinha, é sétimo, a 15 pontos da liderança.

O Cruzeiro, de Pepa, segue no 10.º lugar, e o Cuiabá, de António Oliveira, em 13.º.