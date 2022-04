Governo do Peru declara estado de emergência e jogo do Flamengo pode ser adiado

#AHORA | Ministro de Justicia sobre el partido del Sporting Cristal ante Flamengo: “Se tendrá que reprogramar. No olvidemos que en medidas excepcionales hay acciones extraordinarias que se deben adoptar. Un partido del fútbol no puede anteponerse a la tranquilidad del país” pic.twitter.com/vLlYd1Xtfl — Exitosa Noticias (@exitosape) April 5, 2022

O jogo entre o Sporting Cristal e o Flamengo, que marca a estreia das duas equipas na fase de grupos da Taça Libertadores, estava agendado para esta terça-feira mas poderá ser adiado, avança o 'Globoesporte'.O presidente do Peru, Pedro Castillo, decretou o estado de emergência em Lima e Callao, com recolher obrigatório nas duas cidades.Em causa estão os violentos protestos contra a subida dos preços dos combustíveis e dos fertilizantes no país.O ministro da justiça peruano já disse que a partida não deverá realizar-se. "Vai ter que ser remarcada. Não esqueçamos que em medidas excecionais existem ações extraordinárias que devem ser adotadas. Um jogo de futebol não pode sobrepor-se à tranquilidade do país", disse aquele responsável à rádio "Exitosa Noticias".