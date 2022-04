Governo peruano levanta recolher obrigatório e jogo do Flamengo vai mesmo realizar-se

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Afinal vai mesmo haver jogo entre Sporting Cristal e Flamengo esta terça-feira. O governo voltou atrás na decisão anunciada pelas 16h30 locais e, uma hora volvida, levantou o recolher obrigatório que estaria em vigor e permitiu desta forma que a partida seja mesmo realizada. Ainda assim, apesar de permitir a realização do encontro, o mesmo será disputado num Estádio Nacional de Lima sem público nas bancadas.Esta partida, refira-se, será a primeira de Paulo Sousa no comando do Flamengo na Libertadores, prova que o clube carioca tenta voltar a conquistar.