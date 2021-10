Grémio anuncia saída de Scolari

Luiz Filipe Scolari já não é treinador do Grémio. Após nova derrota do emblema de Porto Alegre, frente aos Santos (1-0), o treinador, campeão do mundo pelo Brasil em 2002, não resistiu ao mau momento e deixou o comando técnico do clube apenas 21 jogos depois de assumir o cargo.





Com mais uma derrota, desta vez ao cair do pano, Scolari deixa o emblema tricolor na zona de despromoção, com 23 pontos, a cinco do primeiro lugar de manutenção. De acordo com o anúncio feito pelo clube na madrugada desta segunda-feira, o antigo seleccionador português deixou o Grémio em "comum acordo".Esta foi a quarta passagem de Scolari pelo tricolor e, dos 21 jogos realizados à frente do clube, Felipão venceu nove, empatou três e perdeu outras nove partidas, deixando o Grémio numa posição muito difícil para assegurar a manutenção na Série A.