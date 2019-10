Grémio chega com atraso ao Rio de Janeiro após incidente com avião

O Grémio jogou ontem em Fortaleza, para o Brasileirão, e viajou depois diretamente para o Rio de Janeiro sem passar por Porto Alegre, pois quarta-feira (madrugada de quinta em Portugal) defronta o Flamengo de Jorge Jesus na segunda mão das meias-finais da Taça Libertadores. Mas a viagem não foi isenta de percalços.





Segundo o clube informa no seu site, o avião fretado para esta deslocação sofreu um problema na asa, que foi atingida pelo carrinho que transporta a escada por onde desembarcam os passageiros. A saída de Fortaleza sofreu um atraso de 4 horas, pois, por questões de segurança, foi chamado um novo avião.O treino, que estava agendado para a tarde de hoje no Rio de Janeiro, foi cancelado. A equipa vai trabalhar segunda e terça-feira no centro de treinos do Fluminense.