Grémio focado na renovação de Renato Gaúcho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Brasileirão já terminou há uma semana e no Grémio ainda não há muitas certezas quanto à continuidade de Renato Gaúcho no comando técnico da formação. Existe vontade das duas partes em continuar a parceria, mas o impasse atual é motivado pelas dúvidas relativas ao investimento que será feito no plantel.

Logo que essas definições aconteçam, Grémio e Renato Gaúcho irão sentar-se à mesa e definir o tempo de contrato.